توقع تسعير صكوك داماك الإماراتية الأربعاء

دبي أول أبريل نيسان (رويترز) - تفيد معلومات من مرتب إصدار صكوك لداماك العقارية الإماراتية أن من المتوقع إطلاق وتسعير الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار غدا الأربعاء.

وتجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب مليار دولار.

وفي وقت سابق حددت داماك السعر الاسترشادي الأولي للإصدار البالغة مدته خمس سنوات عند منتصف نطاق الثلاثمئة نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

ويرتب الإصدار مصرف أبوظبي الإسلامي وباركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني.