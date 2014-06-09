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مبادلة الإماراتية تحول سندات إلى 79.4 مليون سهم في تبريد

Mon Jun 9, 2014 6:17am GMT
 
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دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت تبريد المدرجة في دبي اليوم الاثنين إن صندوق مبادلة الاستثماري المملوك للحكومة أبوظبي سيحول سندات في حوزته إلى 79.4 مليون سهم جديد في تبريد.

وبهذا يزيد عدد الأسهم القائمة في تبريد إلى 738.5 مليون حسبما أفاد بيان لبورصة دبي.

ولم تذكر الشركة متى تصدر الأسهم الجديدة المسعرة عند 1.69 درهم للسهم. كان سهم تبريد أغلق عند درهمين أمس الأحد.

وصدرت السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عوضا عن توزيع نقدي لعام 2012. وتظهر بيانات لتومسون رويترز أن مبادلة هي أكبر مساهم في تبريد حاليا بحصة نسبتها 14.3 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 