مرتبون: اتصالات الإماراتية قد تبيع سندات على 4 شرائح الأربعاء

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات اليوم الثلاثاء إن اتصالات الإماراتية تنوي بيع سندات على أربعة شرائح مقومة بالدولار واليورو وذلك في وقت مبكر ربما غدا الأربعاء.

وقالت الوثيقة إن الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت ستختتم في لندن اليوم الثلاثاء لتجري العملية التي ستكون الأولى من نوعها للشركة التي مقرها أبوظبي يوم الأربعاء.

وأكدت عزم اتصالات تقسيم إصدار السندات على أربع شرائح - اثنتان بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات واثنتان باليورو لأجل سبع سنوات و12 عاما.

كانت وثيقة منفصلة أظهرت أمس الاثنين أن إجمالي حجم الإصدار قد يصل إلى 3.1 مليار يورو (4.22 مليار دولار) مؤكدة ما قالته مصادر لرويترز الأسبوع الماضي.