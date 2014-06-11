اتصالات الإماراتية تحدد سعرا استرشاديا لسندات

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لاتصالات الإماراتية اليوم الأربعاء إن الشركة حددت السعر الاسترشادي الأولي للسندات التي ستكون الأولى لها وقد تعلن السعر النهائي بنهاية اليوم.

وتحدد السعر الاسترشادي لسندات دولارية لأجل خمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة ولسندات لأجل عشر سنوات في حدود 100 إلى 110 نقاط أساس.

وحددت اتصالات السعر الاسترشادي الأولي لسندات باليورو مدتها سبع سنوات عند 100 نقطة أساس ولسندات باليورو لأجل 12 عاما عند 125 نقطة أساس.

ولم تذكر الشركة حجم العملية لكن بعض المصرفيين يتكهنون بقيمة بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.