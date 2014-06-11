إعمار مولز تجمع 750 مليون دولار من صكوك وتقلص السعر الاسترشادي

دبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لمجموعة إعمار مولز أن الوحدة التابعة لإعمار العقارية قلصت السعر الاسترشادي مجددا اليوم الأربعاء ليبلغ 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة تزيد أو تنقص 2.5 نقطة أساس.

وقالت الوثيقة إن حجم الإصدار سيبلغ 750 مليون دولار.

كانت وحدة مراكز التسوق التي تنوي طرح أسهم للاكتتاب العام في الأشهر المقبلة حددت أمس الثلاثاء السعر الاسترشادي الأولي عند 200 نقطة أساس ثم قلصته إلى 190 نقطة أساس.

وبلغت طلبات الاكتتاب حتى الآن 5.5 مليار دولار منها طلبات من المرتبين. ومن المتوقع تسعير الإصدار بشكل نهائي في وقت لاحق اليوم.