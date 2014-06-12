هامش صكوك إعمار مولز يضيق في السوق الثانوية

دبي 12 يونيو حزيران (رويترز) - ضاق هامش التداول في السوق الثانوية لصكوك قيمتها 750 مليون دولار باعتها أمس الأربعاء مجموعة إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية بعد إقبال قوي من المستثمرين.

واستقطبت الصكوك الأولى من نوعها لوحدة مراكز التسوق والبالغة مدتها عشر سنوات طلبات اكتتاب بأكثر من 5.4 مليار دولار. وتحدد سعرها عند نسبة ربح قدرها 4.564 بالمئة وهامش قدره 182.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي بعلاوة إصدار جديد لا تكاد تذكر.

والصكوك متداولة حاليا عند 100.40-100.50 حسبما ذكر متعاملون أوائل معاملات اليوم الخميس.