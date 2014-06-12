مرتبون: مصرف الهلال الإماراتي قد يبيع صكوكا لتعزيز رأس المال

دبي 12 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك محتمل لمصرف الهلال الإماراتي إن البنك المملوك لحكومة أبوظبي قد يبيع سندات إسلامية دولارية بالحجم القياسي لتعزيز رأس المال الأساسي بعد الإعلان عن خطط للقاء مستثمري أدوات الدخل الثابت.

وأضافت الوثيقة أنه قد يعقب ذلك إصدار صكوك دولارية بالحجم القياسي حسبما تمليه أوضاع السوق. وفي العادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)