سندات اتصالات الدولارية تتفوق على نظيرتها باليورو في السوق الثانوية

دبي 12 يونيو حزيران (رويترز) - قال متعاملون إن السندات التي باعتها مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) ومقرها أبوظبي في أول إصدار لها تم تداولها بأسعار أعلى في السوق الثانوية اليوم الخميس وحققت الشريحتان المقومتان بالدولار أداء أفضل من نظيرتيهما الصادرتين باليورو.

وقال مصرفيون إن اتصالات باعت سندات بقيمة 4.3 مليار دولار على أربع شرائح أمس الأربعاء في أكبر إصدار سندات تطلقه شركة في المنطقة وأقل تسعير لسندات خليجية فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

واجتذبت الشريحتان الصادرتان باليورو طلبا كثيفا من المستثمرين الأوروبيين خاصة من مديري الصناديق وهو ما يرجع في جانب منه إلى قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة على الودائع إلى أقل من صفر. وقال متعاملون إن ذلك أدى إلى تسعير شريحتي اليورو في نطاق ضيق جدا وحققت تلك السندات بعد ذلك أداء أضعف قليلا في السوق الثانوية.

وأظهرت بيانات التخصيص أن مستثمرين أوروبيين اشتروا نحو 80 بالمئة من السندات المقومة باليورو التي باعتها اتصالات على شريحتين الأولى لأجل سبع سنوات بقيمة 1.2 مليار يورو والثانية لأجل 12 عاما بنفس القيمة وهو معدل مرتفع جدا لسندات صادرة من الخليج.

وعلى النقيض لم يشتر الأوروبيون سوى 46 بالمئة من السندات الدولارية التي أصدرتها الشركة على شريحتين أيضا الأولى لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار والثانية لأجل عشر سنوات بالقيمة نفسها. واشترى مستثمرون من الشرق الأوسط 31 بالمئة من السندات الدولارية.

وفي الساعة 0915 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس تم تداول السندات المقومة باليورو المستحقة عام 2021 وتم تسعيرها عند 99.051 بأسعار شراء وبيع بلغت 99.52 و99.67. وتم تداول سندات اليورو المستحقة عام 2026 وتم تسعيرها عند 98.329 بأسعار شراء وبيع بلغت 99.47 و99.67 بحسب ما ذكره متعاملون.

وسجلت شريحتا السندات الدولارية ارتفاعا أكبر إذ بلغت أسعار الشراء والبيع للسندات المستحقة في 2019 عند 100.45 و100.60 مقابل تسعيرها عند 99.691 بينما وصلت أسعار السندات المستحقة عام 2024 إلى 100.425 و100.626 مقابل 99.059.