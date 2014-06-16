بيان: مجموعة الجابر في أبوظبي توقع اتفاق إعادة هيكلة ديون مع بنوك

أبوظبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة الجابر ومقرها أبوظبي اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لإعادة هيكلة ديون مع بنوك لتنهي بذلك أعواما من الحديث حول ديونها المتراكمة.

وكانت الجابر وهي مجموعة عائلية لها أنشطة في قطاعات الطيران والبناء والتجزئة تجري محادثات مع دائنيها من البنوك لاعادة التفاوض بشأن التزاماتها منذ 2011.

ولم يوضح بيان الشركة حجم الديون التي تم الاتفاق على إعادة هيكلتها لكن مصرفيين قالوا في وقت سابق إنها نحو 4.5 مليار دولار.

وذكر عبيد خليفة الجابر المري رئيس مجلس ادارة مجموعة الجابر في البيان أن الاتفاق خطوة كبيرة لكل من المجموعة والبنوك.