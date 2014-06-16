مقدمة 1-مجموعة الجابر في أبوظبي توقع اتفاق إعادة هيكلة ديون مع بنوك

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أبوظبي 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة الجابر ومقرها أبوظبي اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا لإعادة هيكلة ديون مع بنوك لتعالج إحدى مشاكل ديون شركات الامارات الكبيرة الباقية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وكانت الجابر وهي مجموعة عائلية لها أنشطة في قطاعات الطيران والبناء والتجزئة تجري محادثات مع دائنيها من البنوك لاعادة التفاوض بشأن التزاماتها منذ 2011.

ومثل كثير من الشركات المملوكة لعائلات في الخليج كانت الجابر تتطلع إلى التوسع في مجالات أخرى غير نشاطها الرئيسي -وهو الانشاءات في حالة الجابر- خلال سنوات الانتعاش في منتصف العقد الأول من الألفية. لكنها تعرقلت بسبب ضعف الأداء في الأنشطة الجديدة وعبء الديون التي جمعتها من أجل التوسع والتباطؤ في قطاع البناء المحلي.

ولم يوضح بيان الشركة حجم الديون التي تم الاتفاق على إعادة هيكلتها لكن مصرفيين قالوا في وقت سابق إنها نحو 4.5 مليار دولار.

وذكر عبيد خليفة الجابر المري رئيس مجلس ادارة مجموعة الجابر في البيان أن الاتفاق خطوة كبيرة لكل من المجموعة والبنوك.

وانضمت الجابر إلى شركات اماراتية أخرى استكملت صفقات لاعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات من بينها دبي العالمية والنخيل العقارية ومجموعة دبي.

ويرأس بنك أبوظبي الوطني لجنة دائني الجابر وتضم بنك أبوظبي التجاري واتش.اس.بي.سي وآر.بي.اس والبنك الوطني المتحد.

وقال المري إنه خلال مرحلة المفاوضات واصلت الجابر العمل بنجاح وبدأت أنشطة جديدة مهمة في الامارات والمنطقة آسيا.