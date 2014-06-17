مرتبون: رأس الخيمة الوطني يطلق سندات بقيمة 500 مليون دولار

دبي 17 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) إن البنك أطلق اليوم الثلاثاء الإصدار البالغة مدته خمس سنوات ويعد الأول له وذلك بقيمة 500 مليون دولار وبعد تضييق نطاق التسعير.

وبلغ السعر 160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بينما كان السعر الاسترشادي الأولي 170 نقطة أساس أمس الاثنين.

وقالت الوثيقة إن البنك الحاصل على تصنيف ‭‭BBB+‬‬ من فيتش استقطب طلبات اكتتاب بأكثر من 1.5 مليار دولار. ووقع اختيار البنك على بنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب بيع السندات.

وبهذا ينضم سادس أكبر بنك إماراتي من حيث القيمة السوقية إلى الشركات الخليجية الأخرى التي تطرق أسواق السندات في وقت تقل فيه تكلفة الاقتراض بفضل الطلب المتنامي من المستثمرين الأجانب والاضطرابات في أسواق ناشئة أخرى.