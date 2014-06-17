بنك رأس الخيمة الوطني يسعر سندات قيمتها 500 مليون دولار

دبي 17 يونيو حزيران (رويترز) - سعر بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ومقره دولة الامارات العربية المتحدة أول إصدار له من السندات بقيمة 500 مليون دولار اليوم الثلاثاء في أحدث إصدار من الامارات وسط انخفاض تكلفة إقتراض الشركات في الخليج في ظل طلب مكثف من المستثمرين.

واجتذب البنك الحاصل على التصنيف ‭‭‭‭BBB+‬‬‬‬ من فيتش والمملوك بنحو 50 في المئة لحكومة رأس الخيمة طلبات اكتتاب بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار.

وذكرت وثيقة لمديري الإصدار الرئيسيين أن السندات لأجل خمس سنوات وملحقا بها كوبون بنسبة 3.25 في المئة. وجرى التسعير بهامش يبلغ 160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وجاء الهامش أقل من السعر المبدئي حول 170 نقطة أساس أمس الإثنين.