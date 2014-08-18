مصحح-مؤسسة إسلامية تصدر صكوكا بقيمة 790 مليون دولار الأسبوع المقبل

(لتصحيح الرقم في الفقرة الثالثة إلى 860 مليون دولار)

كانت المؤسسة طرقت السوق في يوليو تموز لإعادة إصدار صكوك قيمتها 860 مليون دولار بهدف سد نقص الأدوات المالية عالية الجودة والسيولة التي يمكن للبنوك الإسلامية تداولها لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى القصير.