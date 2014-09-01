مسؤول: الشارقة تعتزم إجراء لقاءات مع مستثمرين قبل إصدار صكوك
دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين بدائرة المالية في إمارة الشارقة توم كوسوارا لرويترز اليوم الاثنين إن الإمارة ستنظم لقاءات مع مستثمرين في الأسبوعين الحالي والمقبل قبل إصدار محتمل لصكوك سيادية.
وقال توم كوسوارا "ستصدر (الصكوك) بالدولار الأمريكي وبنظام الإجارة. وسيكون (الإصدار) بالحجم القياسي" مضيفا أنه سيتم تحديد حجم الصكوك وآجالها بشكل نهائي في وقت لاحق.
وعادة ما يعني الحجم القياسي ما قيمته 500 مليون دولار أو أكثر.
وفوضت الشارقة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات المستثمرين. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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