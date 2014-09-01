مقدمة 2-الإمارات دبي الوطني يتطلع لبيع سندات لتعزيز رأس المال

(لإضافة تأكيد الإصدار والجولة الترويجية وتفاصيل)

من ديفيد فرنش

دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة من مديري إصدار سندات اليوم الاثنين إن الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي ينوي بيع سندات بالحجم القياسي لتعزيز رأس المال والاستفادة من الأوضاع المواتية بالسوق لتقوية احتياطياته.

وقالت الوثيقة إن البنك فوض سيتي جروب وكومرتس بنك ودويتشه بنك ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك نفسه بترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبيل إصدار محتمل مؤكدا بذلك ما قالته مصادر مصرفية لرويترز في وقت سابق اليوم.

وتصدر السندات الدولارية التي ستعزز رأس المال الأساسي بأجل دائم ولا يمكن أن يستردها البنك إلا بعد ست سنوات وستكون بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار.

وقال الإمارات دبي الوطني في عرض توضيحي للمستثمرين حصلت عليه رويترز إنه ينتهز الفرصة لتحسين جودة رأس المال بعد سداد كل الدعم المقدم من وزارة المالية الإماراتية في وقت سابق هذا العام إلى جانب العمل على تلبية المتطلبات العالمية لزيادة رؤوس أموال البنوك.

وقال "زادت البنوك في أنحاء العالم نسب رأس المال من المستوى الأولى في السنوات القليلة الماضية استجابة للتغيرات التنظيمية (بازل 3) وتوقع الأسواق المالية تقوية الميزانيات."

وتلك هي المرة الثانية خلال 18 شهرا التي يبيع فيها البنك سندات لتحسين رأس المال الأساسي. كان البنك باع في مايو أيار 2013 إصدارا قيمته مليار دولار بكوبون 5.75 بالمئة. وبحسب بيانات لتومسون رويترز بلغ عائد ذلك الإصدار 5.795 بالمئة في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.