مسؤول: البنك الدولي يتطلع إلى إصدار صكوك لتمويل برنامج تطعيم

كوالالمبور 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - يعتزم البنك الدولي جمع ما يصل إلى 500 مليون دولار عن طريق إصدار صكوك هذا العام للمساعدة في تمويل برنامج للتطعيم ضد الأمراض وذلك في إطار عدة مبادرات تعكف عليها المؤسسة بقطاع التمويل الإسلامي.

وقال مايكل بينت مدير المشتقات والتمويل المهيكل بقسم الخزانة في البنك الدولي إن البنك سيساعد في إصدار الصكوك نيابة عن مرفق التمويل الدولي للتحصين.

وسبق أن جمع المرفق الأموال من المستثمرين الأفراد في أسواق مثل أستراليا واليابان عن طريق إصدار سندات.

وقال بينت على هامش مؤتمر "في الوقت الحالي نفكر في 300 إلى 500 مليون دولار ومازلنا نتشاور مع السوق بشأن الحجم المناسب."

وأضاف أن البنك الدولي قرر الاستعانة بستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الوطني لترتيب العملية التي قد تجري هذا الشهر لكن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

وقال "أجرينا نقاشات مع المستثمرين في الخليج وماليزيا وغدا سنكون في بروناي."

ويحظى مرفق "التمويل الدولي للتحصين" الحاصل على تصنيف ‭‭AA‬‬ من ستاندرد اند بورز بدعم تسع دول من بينها فرنسا وبريطانيا ويصدر السندات بهدف تحويل تعهدات المانحين إلى سيولة فورية لتمويل جهود التطعيم ضد الأمراض.

وجمع المرفق 4.5 مليار دولار عن طريق السندات منذ 2006 وكان أحدث إصدار له في يونيو حزيران من العام الماضي وبلغت قيمته 700 مليون دولار.