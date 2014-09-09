الشارقة تحدد السعر الاسترشادي لإصدار صكوك

دبي 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك هو الأول لإمارة الشارقة اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت السعر الاسترشادي الأولي للإصدار ذي الحجم القياسي وقد تحدد السعر النهائي غدا الأربعاء.

وحددت الشارقة السعر الاسترشادي الأولي للإصدار الدولاري الذي يستحق بعد عشر سنوات عند "أوائل إلى منتصف المئة نقطة أساس" فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

كانت الشارقة الحاصلة على تصنيف ‭‭A/A3‬‬ من ستاندرد اند بورز وموديز قد عينت في وقت سابق اتش.اس.بي.سي وبيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد لترتيب الجولات الترويجية التي تنتهي اليوم.