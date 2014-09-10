الإمارات دبي الوطني يطلق سندات قيمتها 500 مليون دولار

دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك الذي يعد الأكبر في دبي قد أطلق الإصدار الهادف لتعزيز رأس المال الأساسي بحجم قدره 500 مليون دولار عند 6.375 بالمئة.