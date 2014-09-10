مقدمة 1-إقبال كثيف على باكورة إصدارات الشارقة من الصكوك

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل)

من ارتشانا نارايانان

دبي 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - اجتذبت إمارة الشارقة طلبا كبيرا على أول إصداراتها من السندات الدولية اليوم الأربعاء إذ اجتذبت طلبات اكتتاب من المستثمرين تزيد قيمتها على عشرة أمثال حجم إصدار الصكوك البالغ 750 مليون دولار.

ويعكس الإقبال الكثيف على الصكوك التي يبلغ أجلها عشر سنوات تعطش المستثمرين لجهات إصدار خليجية جديدة والرؤية القائلة بأن أبوظبي الغنية بالنفط ستدعم الإمارات الأخرى في البلاد إذا لزم الأمر.

وقال رضا أغا المحلل المختص بشؤون السندات السيادية في الأسواق الناشئة لدى في.تي.بي كابيتال في لندن "يعكس الطلب قيمة الندرة المتوقعة للصفقة والدعم الاقتصادي والسياسي القوي البين الذي تقدمه أبوظبي والسلطات الاتحادية الإماراتية لمختلف الإمارات."

وجذب إصدار الصكوك المطروحة بنظام الإجارة طلبات قيمتها نحو 7.85 مليار دولار من 250 مستثمرا مع خفض السعر إلى 110 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغير. وجرى تسعير الإصدار بمعدل ربح قدره 3.764 بالمئة.

وقالت حكومة الشارقة إنه تم تخصيص نصف إصدار الإمارة لمستثمري الشرق الأوسط بينما بلغ نصيب مستثمري بريطانيا 20 بالمئة وبقية أوروبا 11 بالمئة وآسيا 14 بالمئة.

وقالت دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة "أتاح الإصدار قاعدة قياس لأي صفقات تنجزها كيانات من القطاعين العام أو الخاص في إمارة الشارقة."

وأضافت "كما أسهمت في تعزيز جهود الهيئات بدولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الأسواق المالية المحلية."