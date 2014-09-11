مسؤول: الشارقة لا تعتزم العودة قريبا لسوق السندات

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين في الشارقة لرويترز اليوم الخميس إن الإمارة لا تعتزم العودة قريبا إلى أسواق السندات بعد أن لقت طلبا كبيرا على إصدار صكوك قيمته 750 مليون دولار هو الأول لها.

وقال توم كوسوارا "لا ننوي العودة إلى أسواق المال في المدى القصير."

وقال "وضعنا هيكل (إصدار الصكوك) كإصدار مستقل. سارت العملية على ما يرام ... لذا إذا كانت استراتيجيتنا تسمح فنحن على ثقة كبيرة في قدرتنا على القيام بالأمر في المستقبل."