الاكتتاب بسندات الإمارات دبي الوطني أكثر من 175 مليون دولار أسترالي

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - استقطب بنك الإمارات دبي الوطني طلبات اكتتاب بأكثر من 175 مليون دولار أسترالي على سندات لأجل سبع سنوات في أطول استحقاق حتى الآن لمقترض من الشرق الأوسط بهذه السوق.

وأظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار أن البنك يسوق السندات المقومة بالعملة الأسترالية على أساس عائد يبلغ نحو 225 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وفوض البنك دويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أستراليا الوطني ونومورا لترتيب الطرح. ومن المتوقع بحسب الوثيقة غلق الدفاتر في الساعة 1245 بتوقيت سيدني غدا الأربعاء.