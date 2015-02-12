مصادر: مراس القابضة بدبي تسعى لاقتراض 234 مليون دولار لمشروع العجلة الدوارة

من أركانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 12 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران مصرفيان مطلعان اليوم الخميس إن شركة مراس القابضة للتطوير العقاري في دبي تسعى للحصول على قرض بقيمة 860 مليون درهم (234 مليون دولار) لتمويل تطوير منطقة التجارية حول ما ستكون أكبر عجلة دوارة ترفيهية في العالم.

وتعمل الشركة المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تطوير بعض من أبرز المشروعات العقارية الطموحة في الإمارة ومن بينها عجلة دوارة يصل ارتفاعها الي 210 أمتار على جزيرة صناعية قبالة سواحل دبي.

وتشير خطة الشركة إلى أن المنطقة المحيطة بالعجلة الدوارة ستضم مطاعم ومحلات تجارية ومبان سكنية. وقال المصدران إن القرض سيساهم في تمويل بناء المنطقة المحيطة المخصصة لأنشطة التجزئة.

ولم ترد مراس على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

وقال أحد المصدرين -وهو مصرفي في دبي- إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة يتولى ترتيب القرض الذي يبلغ أجله عشر سنوات ويسدد على أقساط.

وذكر المصرفي أن سعر فائدة القرض يتراوح بين 3.5 و4 بالمئة فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك الإمارات (ايبور) ومن المتوقع استكمال الصفقة قرب منتصف مارس آذار.