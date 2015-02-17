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الخليج الأول يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية

Tue Feb 17, 2015 9:31am GMT
 
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هونج كونج 17 فبراير شباط (رويترز) - فوض بنك الخليج الأول ثالث أكبر بنوك الإمارات العريية المتحدة من حيث الأصول خمسة بنوك لترتيب طرح سندات دولارية من المقرر إعلان سعرها الاسترشادي الأولي اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر تسعير الإصدار ذي الحجم القياسي البالغة مدته خمس سنوات في نطاق 100 إلى 105 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

ويدير العملية سيتي جروب ودويتشه بنك وبنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وآي.ان.جي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 