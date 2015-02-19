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مصادر: طيران الامارات تفوض بنوكا لترتيب صكوك بما يصل إلى مليار دولار

Thu Feb 19, 2015 2:50pm GMT
 
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دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت خمسة مصادر مطلعة إن شركة طيران الإمارات التي مقرها دبي فوضت بنوكا لمساعدتها في ترتيب إصدار سندات إسلامية (صكوك) بما يصل إلى مليار دولار.

وقال مصدران إن الصفقة قد تكتمل بنهاية الربع الأول.

وقالت المصادر إن الإصدار سيكون مضمونا من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات وهي المرة الأولى التي تضمن فيها المؤسسة البريطانية إصدار صكوك.

وقالت ثلاثة مصادر إن قيمة الإصدار ستبلغ على الأرجح ما يصل إلى مليار دولار وقال أحدهم إن أجل الصكوك سيتراوح بين خمس وعشر سنين.

وقال مصدران إن ثمانية بنوك تتولى ترتيب الإصدار هي اتش.اس.بي.سي وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد.

ورفضت متحدثتان باسم طيران الإلامارات والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات التعليق. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 