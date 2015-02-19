مقدمة 1-مصادر: طيران الامارات تفوض بنوكا لترتيب صكوك بما يصل إلى مليار دولار

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من توم أرنولد وديفيد فرنش

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت خمسة مصادر مطلعة إن شركة طيران الإمارات التي مقرها دبي فوضت بنوكا لمساعدتها في ترتيب إصدار سندات إسلامية (صكوك) بما يصل إلى مليار دولار مع سعي الناقلة لجمع أموال لتمويل طلبيات شراء طائرات.

وقالت المصادر إن الإصدار سيكون مضمونا من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات وهي المرة الأولى التي تضمن فيها المؤسسة البريطانية إصدار صكوك.

ورفضت متحدثتان باسم طيران الإلامارات والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات التعليق.

وتسعى وكالات تمويل الصادرات إلى تقديم تمويل للشركات خارج بلادها بشرط أن تستخدم تلك الأموال في دعم صناعاتها.

وطيران الإمارات أكبر مشتر للطائرة إيه-380 والتي يتم تجميع أجنحتها في مصنع إيرباص في ويلز بالمملكة المتحدة.

وقالت وزارة المالية البريطانية في أكتوبر تشرين الأول إنه من المتوقع أن تضمن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات سندات إسلامية في العام 2015 يصدرها عميل لإيرباص. ويأتي ذلك بعدما أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع (سندات إسلامية) صكوكا اجتذبت عروض شراء تزيد على عشرة أمثال قيمة الإصدار الذي بلغ 200 مليون جنيه استرليني (322 مليون دولار).