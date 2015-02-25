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المدير المالي: بنك الخليج الأول يتوقع نمو القروض 9-11% في 2015

Wed Feb 25, 2015 2:36pm GMT
 
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أبوظبي 25 فبراير شباط (رويترز) - قال كريم قروي المدير المالي لبنك الخليج الأول في أبوظبي اليوم الأربعاء إن البنك يتوقع تحقيق نمو في القروض بنسبة تتراوح بين 9 و11 بالمئة في 2015.

وأبلغ قروي الصحفيين بعد الاجتماع السنوي لمساهمي البنك "في 2014 حققنا نموا (في القروض بنسبة) 11 بالمئة والمتوقع منا تحقيق نمو بنسبة 9 أو 10 أو 11 بالمئة."

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أندريه صايغ إن البنك يتوقع استقرار صافي هوامش الفائدة في 2015 مع وصول السيولة إلى "مستويات معقولة". وبلغ صافي هامش الفائدة 3.58 بالمئة في العام الماضي.

ويسعى البنك للحصول على ترخيص لفتح فرع في الهند بعد أن فتح مكتب تمثيل في البلاد في أكتوبر تشرين الأول 2009.

وفي يناير كانون الثاني أعلن ثالث أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول نمو صافي ربحه 13 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي ليفوق تقديرات المحللين. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 