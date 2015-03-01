بيان: كهرباء ومياه الشارقة تحصل على قرض 500 ميون دولار للتوسع
دبي أول مارس آذار (رويترز) - جمعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة 500 مليون دولار من قرض اسلامي مجمع تستخدمه لتمويل بنيتها التحتية وخطط التوسع في الإمارة.
وقام بهيكلة وترتيب التسهيل ومدته خمسة اعوام بيت التمويل الكويتي وجي.آي.بي كابيتال. وذكر بيت التمويل الكويت أنه جرى اختيار بنك الخليج الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي وبنك بروة كمرتبين رئيسيين.
وتضمن حكومة الشارقة القرض. وهيئة كهرباء ومياه الشارقة صاحبة الحقوق الحصرية لإمداد الإمارة بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي. وتأسست الهيئة بموجب مرسوم صدر في مارس آذار عام 1995. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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