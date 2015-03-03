مرتبون: أبوظبي التجاري يسعر سندات دولارية لأجل 5 سنوات اليوم
دبي 3 مارس آذار (رويترز) - جاء في وثيقة لمرتبي إصدار سندات لبنك أبوظبي التجاري أن البنك فتح باب الاكتتاب بعد أن حدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخمسية القياسية المقومة بالدولار ليجري التسعير في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وحدد البنك السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائضة الثابتة والمتغيرة.
واختار البنك المملوك بنسبة 58.1 بالمئة لحكومة أبوظبي باركليز وآي.ان.جي وجيه.بي مورجان وميزوهو وولز فارجو للأوراق المالية لترتيب الصفقة.
وتدرج السندات في البورصة الأيرلندية بحسب الوثيقة.
وعقد البنك الحاصل على تصنيف A من ستاندرد اند بورز وA+ من فيتش لقاءات مع المستثمرين في أوروبا الأسبوع الماضي وقال إن أي إصدار سيخضع لظروف السوق. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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