مصادر: رأس الخيمة تتطلع لإصدار صكوك سيادية

من أرشانا نارايانان وديفيد فرنش

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر اليوم الأربعاء إن إمارة رأس الخيمة تتطلع إلى العودة لأسواق السندات هذا العام بعد أن دعت المصرفيين إلى المنافسة على ترتيب إصدار صكوك دولاري محتمل بالحجم القياسي.

ومن المتوقع إتمام العملية قبل نهاية ابريل نيسان حسبما ذكرت ثلاثة مصادر اشترطت عدم كشف هويتها.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار.

وإصدارات رأس الخيمة نادرة حيث تحقق رابع أكبر إمارة إماراتية فوائض قوية في الميزانية منذ 2009 بفضل مشاريع إنشاءات تقودها الحكومة وتوسع القطاع السياحي.

وسيلقى أي إصدار إقبالا جيدا من المستثمرين نظرا لأن الإمارة جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي العام الماضي طلبت رأس الخيمة مقترحات لإصدار سندات إسلامية في يونيو حزيران وفي نفس التوقيت تقريبا كانت الشارقة والبحرين تبدآن محادثات مع المصرفيين بشأن إصدارات سندات محتملة. لكن رأس الخيمة لم تصل حتى إلى مرحلة تفويض البنوك بينما مضت البحرين والشارقة في العملية لنهايتها.