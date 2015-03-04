الإمارات دبي الوطني يرتب اجتماعات مع مستثمرين قبيل إصدار محتمل لسندات

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار أن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي فوض ستة بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين في أنحاء أوروبا إعتبارا من يوم الإثنين وذلك قبيل إصدار محتمل لسندات قياسية.

وذكرت الوثيقة إن بنك الإمارات دبي الوطني - الحاصل على تصنيف ‭‭Baa1‬‬ و‭‭A+‬‬ من موديز وفيتش على الترتيب - فوض بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي ونفسه لترتيب لقاءات مع المستثمرين.

وسيطلق البنك عروضا ترويجية في زوريخ وفيينا يوم الإثنين قبل أن يتوجه إلى فرانكفورت وميونيخ وأمستردام يوم الثلاثاء. وستكون الوجهة التالية باريس يوم الأربعاء قبل اختتام الاجتماعات في لندن يوم الخميس.

وأظهرت الوثيقة أنه ربما يلي ذلك إصدار سندات بالحجم القياسي بناء على الأوضاع في السوق. ويزيد الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.