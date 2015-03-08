حصري-مصادر: الأحواض الجافة العالمية دبي تسعى لإعادة هيكلة ديون

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن الأحواض الجافة العالمية الإماراتية التي تملك أكبر حوض سفن في الشرق الأوسط ستطلب من الدائنين تعديل شروط اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمتها 2.3 مليار دولار كانت قد وقعته في 2012.

وتأتي الخطوة في وقت تقترب فيه دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي والشركة الأم للأحواض الجافة من وضع اللمسات الاخيرة على إعادة هيكلة جديدة لديونها البالغة 14.6 مليار دولار بعد إعادة تفاوض سابقة في أعقاب الأزمة المالية التي واجهتها الإمارة مطلع العقد.

وربما تأمل الأحواض الجافة أن يساعد نجاح دبي العالمية في تعديل جدول السداد وانتعاش الوضع الاقتصادي لدبي ووفرة السيولة بالنظام المصرفي المحلي في إقناع الدائنين بالموافقة على التعديل.