طيران الإمارات تفوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك محتمل

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك محتمل لشركة طيران الإمارات اليوم الخميس أن الناقلة التي مقرها دبي قد فوضت ثمانية بنوك لترتيب الإصدار الذي تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

وتصدر السندات الإسلامية بالحجم القياسي مما يشير إلى أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار. كانت رويترز قالت في فبراير شباط إن الشركة عينت ثمانية بنوك للمساعدة في ترتيب صكوك بما يصل إلى مليار دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)