بنك نور بدبي يحدد السعر المبدئي لأول صكوك دولارية لأجل 5 سنوات
دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لبنك نور في دبي أن البنك يسوق لباكورة إصداراته من صكوك دولارية لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار والتي قد يسعرها اليوم الثلاثاء.
وتحدد السعر المبدئي للصكوك في حدود 140 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتصدر الصكوك بنظام الوكالة.
ومن بين مالكي بنك نور مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة.
وعين البنك ستاندرد تشارترد منسقا عالميا لإصدار الصكوك يشاركه مصرف الهلال وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وكيو انفست ومصرف الشارقة الإسلامي في دور مرتبي الإصدار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مروة رشاد)
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