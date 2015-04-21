مقدمة 1-بنك نور بدبي يقلص السعر الاسترشادي لأول صكوك دولارية لأجل 5 سنوات
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دبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لبنك نور في دبي اليوم الثلاثاء أن البنك قلص السعر الاسترشادي لباكورة إصداراته من صكوك دولارية لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار والتي قد يسعرها في وقت لاحق اليوم.
وخفض السعر الاسترشادي للصكوك إلى ما بين 130 و135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة من حدود 140 نقطة أساس التي أعلنها في وقت سابق اليوم.
وأظهرت الوثيقة أن حجم الطلب على الطرح يقرب من 1.9 مليار دولار.
ومن بين مالكي بنك نور مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة.
وعين البنك ستاندرد تشارترد منسقا عالميا لإصدار الصكوك يشاركه مصرف الهلال وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وكيو انفست ومصرف الشارقة الإسلامي في دور مرتبي الإصدار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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