بنك الإمارات دبي الوطني يتوقع نمو القروض نحو 5% في 2015

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف دبي لرويترز اليوم الأربعاء إنه يتوقع نمو القروض بنسبة حوالي خمسة بالمئة في 2015.

وذكر البنك في بيان نتائجه المالية للربع الأول من العام والذي أصدره في وقت سابق اليوم أن نمو القروض زاد أربعة بالمئة في الربع الأول.

وفي رد على أسئلة عبر البريد الإلكتروني قالت متحدثة باسم البنك إنه يتوقع نمو القروض في 2015 "في حدود خمسة بالمئة".

كان الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني شاين نيلسون قال للصحفيين في فبراير شباط إن البنك يتوقع نمو القروض بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في 2015.