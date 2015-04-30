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توباز بدبي تحصل على قرض بقيمة 550 مليون دولار لإعادة تمويل دين

Thu Apr 30, 2015 1:25pm GMT
 
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دبي 30 أبريل نيسان (رويترز) - قالت توباز إنرجي اند مارين لخدمات حقول النفط ومقرها دبي اليوم الخميس إنها وقعت إتفاقا للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار يتكون من شرائح تقليدية وإسلامية.

وتقوم بنوك ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي والإمارات دبي الوطني ونور والخليج الأول بترتيب الصفقة بحسب بيان من الشركة.

ويتكون القرض من ثلاثة أجزاء تستحق فيما بين خمس وسبع سنوات وسيستخدم في إعادة تمويل قرض قائم وتوسعات للشركة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 