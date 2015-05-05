مقدمة 1-موانئ دبي العالمية تبدأ اجتماعات لتسويق سندات دولارية الخميس

(لإضافة جدول اجتماعات المستثمرين)

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مديري إصدار سندات لموانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء أن الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم ستعقد اجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة اعتبارا من يوم الخميس قبل إصدار سندات دولارية محتمل بالحجم القياسي.

ولا يقل الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز الشهر الماضي أن الشركة قد تجمع ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار من إصدار سندات.

وبحسب الوثيقة يرتب اجتماعات المستثمرين باركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني واس.جي سي.آي.بي.