Sat 24 Dec 2016 | 20:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مرتبون: موانئ دبي العالمية قد تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار

Mon May 11, 2015 6:57am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لموانئ دبي العالمية اليوم الاثنين أن الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم قد تجمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات.

وانتهت اجتماعات المستثمرين بخصوص الإصدار المقوم بالدولار أمس الأحد في دبي. ولم تذكر الوثيقة توقيتا محددا للإصدار عدا القول بإنه سيكون بناء على أوضاع السوق.

ويدير الإصدار باركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 