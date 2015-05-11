مرتبون: موانئ دبي العالمية قد تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار
دبي 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لموانئ دبي العالمية اليوم الاثنين أن الشركة التي تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم قد تجمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات.
وانتهت اجتماعات المستثمرين بخصوص الإصدار المقوم بالدولار أمس الأحد في دبي. ولم تذكر الوثيقة توقيتا محددا للإصدار عدا القول بإنه سيكون بناء على أوضاع السوق.
ويدير الإصدار باركليز وسيتي جروب ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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