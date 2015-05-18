فرع مركز دبي المالي لبنك صيني يحدد السعر الاسترشادي لسندات
دبي 18 مايو أيار (رويترز) - حدد البنك الصناعي والتجاري الصيني أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول السعر الاسترشادي لسندات قياسية مقومة بالدولار ينوي إصدارها عن طريق فرعه في مركز دبي المالي العالمي.
وبحسب وثيقة لمرتبي الإصدار سيكون السعر الاسترشادي في حدود 145 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة وستكون تلك أول سندات يصدرها البنك عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي. وعادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.
واختار البنك الصناعي والتجاري الصيني بنوك سيتي جروب والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني للمشاركة معه في ترتيب الإصدار.
وبدأ فرع البنك في دبي عملياته في نوفمبر تشرين الثاني 2013. وفي سبتمبر أيلول الماضي افتتح البنك فرعا في الكويت ليصبح الفرع الرابع له في المنطقة بعد أفرعه في أبوظبي والدوحة ودبي. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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