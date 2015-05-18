فرع بنك صيني في دبي يقلص السعر الاسترشادي لسندات دولارية قياسية

دبي 18 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي أول إصدار سندات للبنك الصناعي والتجاري الصيني اليوم الاثنين أن البنك عدل السعر الاسترشادي للسندات القياسية المقومة بالدولار لأجل خمس سنوات التي ينوي إصدارها من فرعه في دبي والمتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم.

وأشارت الوثيقة إلى أن أكبر بنك في الصين من حيث الأصول حدد السعر الاسترشادي النهائي عند 120 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية بما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلنه في وقت سابق اليوم عند نحو 145 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة.