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فرع بنك صيني في دبي يطلق سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار

Mon May 18, 2015 12:37pm GMT
 
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دبي 18 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار سندات إن البنك الصناعي والتجاري الصيني أطلق سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات هي الأولى له من خلال فرعه بمركز دبي المالي العالمي وسيحدد السعر في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وحدد البنك الذي يعد أكبر بنوك الصين من حيث الأصول السعر الاسترشادي النهائي عند 120 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية مقارنة مع سعر استرشادي أولي في حدود 145 نقطة أساس أعلن في وقت سابق اليوم.

وجمع الطرح الذي منحته موديز تصنيف‭‭A1 ‬‬ طلبات اكتتاب من المستثمرين تزيد على 3.5 مليار دولار حسبما ذكرت وثيقة سابقة.

واختار البنك الصناعي والتجاري الصيني بنوك سيتي جروب والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني للمشاركة معه في ترتيب الإصدار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 