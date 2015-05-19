مقدمة 1-مرتبون: بنك الشارقة يفوض 5 بنوك لترتيب إصدار أول سندات دولارية
(لإضافة وثيقة من المرتبين)
دبي 19 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار سندات محتمل لبنك الشارقة أن البنك فوض خمسة مصارف لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من يوم الخميس للترويج لباكورة إصداراته من السندات الدولارية.
وقالت الوثيقة إن البنك الإماراتي الحاصل على تصنيف BBB+ من وكالة فيتش اختار بنكي جيه.بي مورجان وأبوظبي الوطني منسقين للصفقة على أن يتولى كومرتس بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك الخليج الأول ترتيب لقاءات المستثمرين.
ومن المقرر أن يلتقي بنك الشارقة مع مستثمرين في لندن يوم الخميس وآخرين في جنيف وزوريخ يوم الجمعة تتبعها لقاءات في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ثم في سنغافورة يوم الاثنين قبل أن يختتم جولته الترويجية في هونج كونج يوم الثلاثاء المقبل.
وتملك إمارة الشارقة جزءا من البنك من خلال شركة الشارقة لإدارة الأصول.
كانت رويترز قالت في وقت سابق إن بنك الشارقة يدرس إصدار سندات. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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