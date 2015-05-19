مقدمة 1-مرتبون: بنك الشارقة يفوض 5 بنوك لترتيب إصدار أول سندات دولارية

وقالت الوثيقة إن البنك الإماراتي الحاصل على تصنيف ‭‭BBB+‬‬ من وكالة فيتش اختار بنكي جيه.بي مورجان وأبوظبي الوطني منسقين للصفقة على أن يتولى كومرتس بنك وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك الخليج الأول ترتيب لقاءات المستثمرين.

ومن المقرر أن يلتقي بنك الشارقة مع مستثمرين في لندن يوم الخميس وآخرين في جنيف وزوريخ يوم الجمعة تتبعها لقاءات في الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ثم في سنغافورة يوم الاثنين قبل أن يختتم جولته الترويجية في هونج كونج يوم الثلاثاء المقبل.