مصادر: طاقة الإماراتية تسعى للحصول على قرض لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار
دبي/أبوظبي 21 مايو أيار (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تسعى للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار لإعادة تمويل دين قائم.
وأضافت المصادر أن طاقة تتطلع إلى قرض لأجل خمس سنوات وتعمل مع بنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك أبوظبي الوطني لتنفيذ خطتها.
وامتنع متحدث باسم طاقة عن التعليق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
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