أبوظبي الوطني يلتقي المستثمرين بشأن سندات لتعزيز رأس المال
دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات من حيث الأصول أن البنك يعتزم الاجتماع بمستثمري أدوات الدخل الثابت من يوم الاثنين القادم وذلك قبيل الإصدار الدولاري المحتمل الهادف لتعزيز رأس المال.
وستستخدم السندات لتعزيز رأس المال الأساسي حسبما ذكرت الوثيقة.
وفوض البنك المملوك بنسبة 70 بالمئة لحكومة أبوظبي كلا من سيتي جروب واتش.اس.بي.سي ومورجان ستانلي وسوسيتيه جنرال ونفسه لترتيب اجتماعات المستثمرين.
وسيلتقي البنك بالمستثمرين في آسيا وأوروبا وسيكون إصدار السندات خلال 2015 حسبما تمليه أوضاع السوق.
وأضافت الوثيقة أن السندات ستكون بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل عن 500 مليون دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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