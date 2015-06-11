رويال جت في أبوظبي تقترض 117 مليون دولار لتمويل شراء طائرتين
أبوظبي 11 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الاتحاد الوطني الإماراتي اليوم الخميس إن شركة رويال جت للطيران الخاص ومقرها أبوظبي حصلت على قرض بقيمة 116.8 مليون دولار من البنك لتمويل شراء طائرتين من شركة بوينج.
وذكر البنك في بيان أن الطائرتين وهما من طراز 737-700 BBJ سيتم تسليمهما في سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول.
وأضاف البيان أن شراء الطائرتين يأتي في إطار خطة رويال جت لتوسيع حجم أسطولها ليصل إلى 20 طائرة بحلول 2020. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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