مصادر: الاتحاد للطيران تسعى لاصدار سندات بمليار دولار

من أرشانا نارايانان وستانلي كارفالو

دبي/أبوظبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الأحد إن الاتحاد للطيران تجري مفاوضات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت سعيا لجمع مليار دولار من خلال أول إصدار سندات لها.

وأضاف المصدران الخليجيان المطلعان أن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي تنوي إطلاق سنداتها من خلال وحدة ذات غرض خاص تحوز حصصها من الأسهم في شركات طيران عالمية.

وتملك الاتحاد حصصا في شركات أليطاليا وفيرجن أستراليا واير برلين وجت ايروايز الهندية.

وقال مصدران آخران إن الاتحاد للطيران غير المدرجة بالبورصة وصلت لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع جولدمان ساكس وبنك أبوظبي الوطني لتكليفهما بترتيب العملية.