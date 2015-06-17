Sat 24 Dec 2016 | 20:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

اينوك الإماراتية توقع اتفاق قرض مجمع من 21 بنكا بقيمة 1.5 مليار دولار

Wed Jun 17, 2015 11:22am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 17 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاق قرض مجمع من 21 بنكا بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل تسع سنوات لدعم خطط توسعة الشركة وتوفير تمويل طويل الأجل لها.

وذكرت اينوك في بيان أن التمويل تعهد بتغطيته في البداية بنوك الإمارات دبي الوطني ودبي التجاري ودبي الإسلامي والمشرق ونور بنك وأبو ظبي الإسلامي وستاندرد تشارترد.

وأضاف البيان أنه في مرحلة التسويق التالية انضم 14 بنكا محليا وإقليميا آخر إلى الصفقة التي تمت بالدرهم الإماراتي والدولار. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 