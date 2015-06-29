ليمتلس دبي تعتزم سداد 564 مليون دولار لدائنيها
دبي 29 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة ليمتلس للتطوير العقاري في دبي اليوم الاثنين إنها ستسدد 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار) لدائنيها المصرفيين والتجاريين وإنها حصلت على موافقة نحو 90 بالمئة من البنوك على تمديد أجل سداد بقية ديونها إلى ديسمبر كانون الأول 2018 .
وذكرت الشركة في بيان أن مبلغ السداد الذي يعادل 42 بالمئة من إجمالي ديونها البالغ 4.45 مليار درهم سيأتي من بيع جزء من محفظتها للأراضي في السعودية.
وكانت محادثات ليمتلس مع دائنيها محادثات شاقة. وتخلفت ليمتلس عن سداد ديون بقيمة 400 مليون دولار في موعدها المحدد في إطار اتفاق سابق على إعادة الهيكلة يوم 31 ديسمبر كانون الأول وإن كان طلبها المسبق للتمديد يعني أنها لم تتخلف عن السداد من الناحية الفنية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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