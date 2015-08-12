مقدمة 1-مصادر: طاقة الإماراتية توشك على إبرام اتفاق قرض بقيمة 3.1 مليار دولار

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من ديفيد فرنش وستانلي كارفالو

دبي/أبوظبي 12 أغسطس آب (رويترز) - علمت رويترز من ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على وشك إبرام اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3.1 مليار دولار مدته خمس سنوات سيستخدم في دمج الديون القائمة في قرض أقل تكلفة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن إن البنوك التي تدعم القرض استكملت الصفقة لكن الشركة ما زالت تنتظر موافقة مكتب إدارة الدين في أبوظبي قبل أن توقع الاتفاق بشكل رسمي.

وامتنعت طاقة عن التعليق. وتملك حكومة أبوظبي حصة نسبتها 74.1 في المئة في الشركة التي ستعلن نتائج أعمالها للربع الثاني من العام غدا الخميس.

وتحتاج جميع أنشطة جمع الأموال التي تقوم بها كيانات تابعة لحكومة أبوظبي إلى موافقة مكتب إدارة الدين بموجب قواعد تم فرضها لمنع الاقتراض الزائد من قبل الشركات المملوكة للدولة في أعقاب أزمة ديون دبي في مطلع القرن الحالي.

وجرى تطبيق ذلك على إصدار السندات لكنه أصبح الآن يطبق على القروض أيضا بحسب أحد المصادر وهو مصرفي من أبوظبي قال إن عدم وجود سابقة يعني أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع.

وأضاف متوقعا صدور الموافقة بنهاية أغسطس آب "لا يوجد نموذج يحتذى به لعدم القيام بذلك من قبل ولذا فإن مكتب إدارة الدين عليه أن يضع نموذجا."