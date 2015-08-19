مقدمة 1-المؤسسة العربية المصرفية سترتب تسهيلات قرض بقيمة 125 مليون دولار للعربي المتحد

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دبي 19 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك العربي المتحد في بيان اليوم الأربعاء إنه كلف المؤسسة العربية المصرفية بترتيب تسهيلات قرض مجمع مدته ثلاث سنوات بقيمة 125 مليون دولار.

وقال البنك الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقرا له إنه كلف بنك المؤسسة العربية المصرفية "بدور مدير الترتيب الأولي ومدير سجل الاكتتاب" لتسهيلات القرض المصرفي المجمع الذي سيستخدمه في "الأعمال المختلفة" له.